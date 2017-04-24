М.Шиапанис: Украина - уникальная страна, в которой закон можно безнаказанно игнорировать

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24375 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87566 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144612 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112338 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113809 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110817 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Киев  •  УНН

 • 20738 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В любой цивилизованной стране нормы законодательства являются для чиновника Библией, по которой строится вся жизнь. В то же время Украина является уникальной страной, где закон можно безнаказанно игнорировать. Гражданин Республики Кипр, бенефициар компании Evolot Limited, которая является собственником украинского оператора государственных лотерей “М.С.Л.” Маркос Шиапанис в интервью УНН рассказал о том, как построен рынок лотерей в Европе, и что нужно сделать для того, чтобы привести лотерейный рынок Украины в соответствие со стандартами ЕС.

Вы являетесь гражданином ЕС, который почти 20 лет инвестирует в украинский бизнес. При этом Ваш выбор еще в 90-х годах пал на лотереи. Это бизнес или приверженность народной забаве?

Это чистый бизнес, в который я пришел еще в Греции, когда был близок к господину Кокалису в конце 80-х годов и его крупнейшей греческой телекоммуникационной компании “Интраком”. Оттуда появился интерес и понимание этого бизнеса. “Интраком” в то время был главным подрядчиком в области IT для оператора государственных лотерей Греции — компании ОПАП.

Как известно, Украина находится в переходном периоде, переориентируя свои рынки на Европу. Произошла ли эта переориентация в сфере лотерей? Какие существенные различия между европейскими и украинскими лотереями?

Кроме набора продуктов, игр, которые имеются в распоряжении операторов лотерей “М.С.Л.” и частично УНЛ, — ничего общего. Самое поразительное — полное игнорирование чиновниками норм законодательства, которое для любого чиновника в цивилизованной стране является Библией, по которой строится вся жизнь. Украина — уникальная страна, в которой Закон можно безнаказанно игнорировать. И это крайне опасно.

Правительство часто критикуют за ужесточение налоговой политики и чрезмерное давление на бизнес. Ощущает ли это “М.С.Л.” и как это проявляется?

Налоги, которые были приняты на рубеже 2014-2015 годов, были откровенно направлены на уничтожение рынка. Это было сделано на большой волне популизма и этот факт признают все мои профессиональные знакомые в области лотерей. Я имею ввиду зарубежных специалистов. Нет на сегодня таких прецедентов в мире, как в Украине, когда в лотереях с минимального выигрыша, который равен сумме ставки, берутся налоги.

Если бы правительство действительно захотело привести лотерейный рынок Украины в соответствие со стандартами ЕС, что оно должно было бы сделать в первую очередь?

Как можно что-то говорить на эту тему, когда министр финансов сам решает — выполнять законы в стране или нет.

Какие Ваши прогнозы относительно дальнейшей судьбы украинского рынка лотерей?

Воздержусь от ответа, но я уверен, что разум и порядочность чиновников должны восторжествовать.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

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