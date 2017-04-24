М.Шиапанис: Украина - уникальная страна, в которой закон можно безнаказанно игнорировать

Вы являетесь гражданином ЕС, который почти 20 лет инвестирует в украинский бизнес. При этом Ваш выбор еще в 90-х годах пал на лотереи. Это бизнес или приверженность народной забаве?

Это чистый бизнес, в который я пришел еще в Греции, когда был близок к господину Кокалису в конце 80-х годов и его крупнейшей греческой телекоммуникационной компании “Интраком”. Оттуда появился интерес и понимание этого бизнеса. “Интраком” в то время был главным подрядчиком в области IT для оператора государственных лотерей Греции — компании ОПАП.

Как известно, Украина находится в переходном периоде, переориентируя свои рынки на Европу. Произошла ли эта переориентация в сфере лотерей? Какие существенные различия между европейскими и украинскими лотереями?

Кроме набора продуктов, игр, которые имеются в распоряжении операторов лотерей “М.С.Л.” и частично УНЛ, — ничего общего. Самое поразительное — полное игнорирование чиновниками норм законодательства, которое для любого чиновника в цивилизованной стране является Библией, по которой строится вся жизнь. Украина — уникальная страна, в которой Закон можно безнаказанно игнорировать. И это крайне опасно.

Правительство часто критикуют за ужесточение налоговой политики и чрезмерное давление на бизнес. Ощущает ли это “М.С.Л.” и как это проявляется?

Налоги, которые были приняты на рубеже 2014-2015 годов, были откровенно направлены на уничтожение рынка. Это было сделано на большой волне популизма и этот факт признают все мои профессиональные знакомые в области лотерей. Я имею ввиду зарубежных специалистов. Нет на сегодня таких прецедентов в мире, как в Украине, когда в лотереях с минимального выигрыша, который равен сумме ставки, берутся налоги.

Если бы правительство действительно захотело привести лотерейный рынок Украины в соответствие со стандартами ЕС, что оно должно было бы сделать в первую очередь?

Как можно что-то говорить на эту тему, когда министр финансов сам решает — выполнять законы в стране или нет.

Какие Ваши прогнозы относительно дальнейшей судьбы украинского рынка лотерей?

Воздержусь от ответа, но я уверен, что разум и порядочность чиновников должны восторжествовать.