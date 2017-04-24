М.Шиапаніс: Україна - унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати

ukru
18:53 • 6556 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 54785 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 95150 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 105893 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 148079 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 113941 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 105245 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 132460 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120355 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 122925 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
58 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 187450 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 130627 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 104183 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 61099 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 104183 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 6424 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 104183 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 148062 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 187450 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 201135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 61099 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 104183 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 138871 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 128683 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 159324 перегляди
Актуальне
М.Шиапаніс: Україна - унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати

М.Шиапаніс: Україна - унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати

Київ • УНН

 • 20739 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У будь-якій цивілізованій країні норми законодавства є для чиновника Біблією, за якою будується все життя. У той же час Україна є унікальною країною, де закон можна безкарно ігнорувати. Громадянин Республіки Кіпр, бенефіціар компанії Evolot Limited, яка є власником українського оператора державних лотерей "М.С.Л." Маркос Шиапаніс в інтерв'ю УНН розповів про те, як побудований ринок лотерей в Європі, і що потрібно зробити для того, щоб привести лотерейний ринок України у відповідність зі стандартами ЄС.

Ви є громадянином ЄС, який майже 20 років інвестує в український бізнес. При цьому Ваш вибір ще в 90-х роках упав на лотереї. Це бізнес або прихильність народній забаві?

Це чистий бізнес, в який я прийшов ще в Греції, коли був близький до пана Кокаліса в кінці 80-х років і його найбільшої грецької телекомунікаційної компанії "Інтраком". Звідти з'явився інтерес і розуміння цього бізнесу. "Інтраком" в той час був головним підрядником в області IT для оператора державних лотерей Греції - компанії ОПАП.

Як відомо, Україна перебуває в перехідному періоді, переорієнтовуючи свої ринки на Європу. Чи відбулася ця переорієнтація в сфері лотерей? Які істотні відмінності між європейськими та українськими лотереями?

Крім набору продуктів, ігор, які є в розпорядженні операторів лотерей "М.С.Л." і частково УНЛ, - нічого спільного.. Найдивовижніше - повне ігнорування чиновниками норм законодавства, яке для будь-якого чиновника в цивілізованій країні є Біблією, за якою будується все життя. Україна - унікальна країна, в якій Закон можна безкарно ігнорувати. І це вкрай небезпечно.

Уряд часто критикують за посилення податкової політики і надмірний тиск на бізнес. Чи відчуває це "М.С.Л." і як це проявляється?

Податки, які були прийняті на рубежі 2014-2015 років, були відверто спрямовані на знищення ринку. Це було зроблено на великій хвилі популізму і цей факт визнають усі мої знайомі-професіонали в області лотерей. Я маю на увазі іноземних фахівців. Немає на сьогодні таких прецедентів в світі, як в Україні, коли в лотереях з мінімального виграшу, який дорівнює сумі ставки, беруться податки.

Якби уряд дійсно захотів привести лотерейний ринок України у відповідність зі стандартами ЄС, що він мав би зробити в першу чергу?

Як можна щось говорити на цю тему, коли міністр фінансів сам вирішує - виконувати закони в країні чи ні.

Які Ваші прогнози щодо подальшої долі українського ринку лотерей?

Утримаюся від відповіді, але я впевнений, що розум і порядність чиновників повинні восторжествувати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$276.07
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,911.20
S&P 500
$5,688.91
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,096.36
Ethereum
$2,001.01