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М.Радуцкий обратился к руководству Минздрава относительно закрытия кафедр университета им. А.Богомольца на базе клиники "Борис"

Киев • УНН

 • 31930 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент частной клиники "Борис" Михаил Радуцкий обратился к руководству Министерства здравоохранения с просьбой прояснить, почему студенты Национального медицинского университета имени Богомольца больше не смогут учиться на современном медицинском оборудовании клиники. Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

М.Радуцкий обратился к руководству Минздрава относительно закрытия кафедр университета им. А.Богомольца на базе клиники "Борис"

Так, М.Радуцкий опубликовал официальный документ в котором сообщается, что Национальный медицинский университет имени Богомольца "в связи с производственной необходимостью" закрывает кафедры, которые на безвозмездной основе находились на базе клиники "Борис".

В связи с этим президент клиники "Борис" обращается к руководству Минздрава с просьбой объяснить, что понимается под "производственной необходимостью", поскольку медицинские кафедры университета им. Богомольца размещались на базе клиники "Борис" более десяти лет и студенты имели возможность учиться на современном оборудовании.

"В течение десяти лет на безвозмездной основе, без аренды и коммунальных платежей на базе клиники "Борис" размещаются кафедры киевского медуниверситета и академии последипломного образования врачей. Студенты в теплом чистом доме, видят новую современную аппаратуру, преподаватели рады, студенты довольны. Но в декабре на одном из каналов вышла передача о том, что во всех бесплатных больницах пациенты платят. Об этом правда и так все знают. За комментарием журналист обратился к доценту медуниверситета, который на камеру сказал правду, то есть подтвердил эту информацию. Этот доцент оказался с кафедры, которая находится в клинике "Борис". Реакция университета - срочно закрыть кафедры в клинике, в связи с производственной необходимостью.

Вопрос к знатокам - производственная необходимость в том, чтобы не учить студентов на современном оборудовании в нормальных условиях. Это сообщение адресуется к руководству Минздрава, мне интересно как они оценят такую ​​производственную необходимость, в свете развития реформ Минздрава", - написал М.Радуцкий.

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