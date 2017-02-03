М.Радуцкий обратился к руководству Минздрава относительно закрытия кафедр университета им. А.Богомольца на базе клиники "Борис"

Так, М.Радуцкий опубликовал официальный документ в котором сообщается, что Национальный медицинский университет имени Богомольца "в связи с производственной необходимостью" закрывает кафедры, которые на безвозмездной основе находились на базе клиники "Борис".

В связи с этим президент клиники "Борис" обращается к руководству Минздрава с просьбой объяснить, что понимается под "производственной необходимостью", поскольку медицинские кафедры университета им. Богомольца размещались на базе клиники "Борис" более десяти лет и студенты имели возможность учиться на современном оборудовании.

"В течение десяти лет на безвозмездной основе, без аренды и коммунальных платежей на базе клиники "Борис" размещаются кафедры киевского медуниверситета и академии последипломного образования врачей. Студенты в теплом чистом доме, видят новую современную аппаратуру, преподаватели рады, студенты довольны. Но в декабре на одном из каналов вышла передача о том, что во всех бесплатных больницах пациенты платят. Об этом правда и так все знают. За комментарием журналист обратился к доценту медуниверситета, который на камеру сказал правду, то есть подтвердил эту информацию. Этот доцент оказался с кафедры, которая находится в клинике "Борис". Реакция университета - срочно закрыть кафедры в клинике, в связи с производственной необходимостью.

Вопрос к знатокам - производственная необходимость в том, чтобы не учить студентов на современном оборудовании в нормальных условиях. Это сообщение адресуется к руководству Минздрава, мне интересно как они оценят такую ​​производственную необходимость, в свете развития реформ Минздрава", - написал М.Радуцкий.