М.Радуцький звернувся до керівництва МОЗу щодо закриття кафедр університету ім. О.Богомольця на базі клініки “Борис”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент приватної клініки “Борис” Михайло Радуцький звернувся до керівництва Міністерства охорони здоров’я з проханням прояснити, чому студенти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця більше не зможуть навчатися на сучасному медичному обладнанні клініки. Звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, М.Радуцький опублікував офіційний документ в якому повідомляється, що Національний медичний університет імені О.О.Богомольця “у зв’язку з виробничою необхідністю” закриває кафедри, які на безоплатній основі знаходилися на базі клініки “Борис”.
У зв’язку з цим президент клініки “Борис” звертається до керівництва МОЗу з проханням пояснити, що розуміється під “виробничою необхідністю”, оскільки медичні кафедри університету ім. О.Богомольця розміщувалися на базі клініки “Борис” більше десяти років і студенти мали можливість навчатися на сучасному обладнанні.
“Протягом десяти років на безоплатній основі, без оренди і комунальних платежів на базі клініки "Борис“ розміщуються кафедри київського медуніверситету та академії післядипломної освіти лікарів. Студенти в теплому чистому будинку, бачать нову сучасну апаратуру, викладачі раді, студенти задоволені. Але грудні на одному з каналів, вийшла передача про те, що у всіх безкоштовних лікарнях, пацієнти платять. Про це правда і так всі знають. За коментарем журналіст звернувся до доцента медуніверситету, який на камеру сказав правду, тобто підтвердив цю інформацію. Цей доцент виявився з кафедри, яка знаходиться в клініці „Борис“. Реакція університету — терміново закрити кафедри в клініці, в зв’язку з виробничою необхідністю.
Питання до знавців — виробнича необхідність у тому, щоб не вчити студентів на сучасному обладнанні в нормальних умовах. Цей допис адресується до керівництва МОЗу, мені цікаво як вони оцінить таку виробничу необхідність, в світлі розвитку реформ МОЗ”, — написав Б.Радуцький.