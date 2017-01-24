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М.Порошенко в Финляндии открыла вернисаж украинского художника Ю.Химича

М.Порошенко в Финляндии открыла вернисаж украинского художника Ю.Химича

Киев • УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня в рамках официального визита Президента Украины в Финляндию жена главы государства Марина Порошенко приняла участие в открытии выставки известного украинского художника Юрия Химича и посетила начальную школу "Kallio" с инклюзивной формой обучения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как отметили в пресс-службе, проект "ТОPOS Юрия Химича. Финляндия "- это история туристической поездки украинского мастера архитектурного пейзажа ХХ века по Скандинавии в 1969 году, где было создано большую серию гуашей на бумаге.

"Выставка содержит более 40 видов Финляндии, задокументированы воспоминания сына художника Михаила Химича о родительском путешествие и его дружбе с финским предпринимателем Онни Нииникоски, который пригласил украинца в гости. Все, что Ю.Химич нарисовал в Финляндии, советская власть запретила дарить или продавать - это все было "государственным имуществом". Поэтому все это время работы "финской" серии хранились в семейной коллекции и в нескольких частных ", - говорится в сообщении.

По словам М.Порошенко, "презентация видов, на которых изображены города Хельсинки, Порво, Турку и другие, происходила в Киеве в конце 2016 года. И очень важно, что сегодня этот проект открыт для финского зрителя, ведь на это творчество Юрия Химича Скандинавия ждала почти полвека ". Также Супруга Президента Украины подчеркнула, что этот проект является ярким подтверждением того, что Украина и Финляндия имеют прочные культурные связи.

В пресс-службе также отметили, что вернисаж проходит по инициативе куратора проекта "TOPOS Юрия Химича" Татьяны Калиты и при поддержке Посольства Украины в Финляндии, Общества украинцев в ​​Финляндии. Этот проект посвящен 90-летию со дня рождения живописца, двадцать пятый годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Финляндией, а также столетию независимости Финляндии.

Кроме того, во время визита в начальную школу "Kallio" М.Порошенко вместе с Женой Президента Финляндии Енни Хаукио ознакомились с условиями обучения детей с особыми образовательными потребностями. В частности, в школе учатся дети с аутизмом и нарушениями речи, которые получают образование по индивидуальному плану развития.

На сегодня в этом  детском учреждении обучается более 380 детей, в том числе и дети с инвалидностью. Среди главных учебных задач школы - научить толерантности и принятию разнообразия.

Напомним, переговоры П.Порошенко с премьером Финляндии Юхою Сипиле начались под открытым небом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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