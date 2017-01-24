М.Порошенко у Фінляндії відкрила вернісаж українського художника Ю.Химича

Як відзначили у прес-службі, проект “ТОPOS Юрія Химича. Фінляндія” — це історія туристичної подорожі українського майстра архітектурного пейзажу ХХ століття до Скандинавії у 1969 році, де було створено велику серію гуашей на папері.

"Виставка містить понад 40 краєвидів Фінляндії, задокументовані спогади сина художника Михайла Химича про батьківську подорож і його дружбу з фінським підприємцем Онні Ніінікоскі, який запросив українця в гості. Все, що Ю.Химич намалював у Фінляндії, радянська влада заборонила дарувати чи продавати — це все було “державним майном”. Тож весь цей час роботи “фінської” серії зберігалися в сімейній колекції та у кількох приватних", - йдеться у повідомленні.

За словами М.Порошенко, “презентація краєвидів, на яких змальовані міста Гельсінкі, Порво, Турку та інші, відбувалася в Києві наприкінці 2016 року. І дуже важливо, що сьогодні цей проект відкритий для фінського глядача, адже на цей творчий доробок Юрія Химича Скандинавія чекала майже півстоліття”. Також Дружина Президента України підкреслила, що цей проект є яскравим підтвердженням, що Україна та Фінляндія мають міцні культурні зв’язки.

У прес-службі також зазначили, що вернісаж проходить за ініціативи куратора проекту “TOPOS Юрія Химича” Тетяни Калити та за підтримки Посольства України у Фінляндії, Товариства українців у Фінляндії. Цей проект присвячений 90-річчю від народження живописця, 25-ій річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Фінляндією, а також сторіччю незалежності Фінляндії.

Крім того, під час візиту в початкову школу “Kallio” М.Порошенко разом із Дружиною Президента Фінляндії Єнні Хаукіо ознайомилися з умовами навчання дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, у школі навчаються діти з аутизмом та порушеннями мовлення, які здобувають освіту за індивідуальним планом розвитку.

На сьогодні цьому в дитячому закладі навчається понад 380 дітей, зокрема й діти з інвалідністю. Серед головних навчальних завдань школи — навчити толерантності й прийняттю різноманітності.

Нагадаємо, переговори П.Порошенка із прем'єром Фінляндії Юхою Сіпіле почалися просто неба.