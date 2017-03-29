М.Максакова решила добиться заочного суда над Д.Вороненковим

"Мария Максакова намерена идти до конца. Теперь трудно утверждать, потому что дело может быть закрыто за отсутствием состава преступления. Если этого не произойдет, насколько мне известно, она намерена добиваться заочного суда", - сказал адвокат.

Отмечается, что в среду, 29 марта, Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-депутата, поскольку официальных данных о его гибели от власти Украины не поступало. При этом в случае смерти обвиняемого суды имеют право заочно рассмотреть его дело и или вынести оправдательный приговор, или прийти к выводу о виновности и прекратить дело.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения было ранено двух человек - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.