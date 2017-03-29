М.Максакова решила добиться заочного суда над Д.Вороненковим

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52444 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107982 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123371 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182567 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133070 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126556 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118630 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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М.Максакова решила добиться заочного суда над Д.Вороненковим

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Вдова убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова намерена добиваться заочного рассмотрения его дела о мошенничестве, если следствие не придет к выводу о его невиновности. Об этом заявил адвокат Андрей Гривцов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мария Максакова намерена идти до конца. Теперь трудно утверждать, потому что дело может быть закрыто за отсутствием состава преступления. Если этого не произойдет, насколько мне известно, она намерена добиваться заочного суда", - сказал адвокат.

Отмечается, что в среду, 29 марта, Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-депутата, поскольку официальных данных о его гибели от власти Украины не поступало. При этом в случае смерти обвиняемого суды имеют право заочно рассмотреть его дело и или вынести оправдательный приговор, или прийти к выводу о виновности и прекратить дело.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения было ранено двух человек - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.

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