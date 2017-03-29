М.Максакова вирішила добитися заочного суду над Д.Вороненковим

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Вдова убитого в центрі Києва колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова має намір домагатися заочного розгляду його справи про шахрайство, якщо слідство не прийде до висновку про його невинуватість. Про це заявив адвокат Андрій Гривцов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“Марія Максакова має намір йти до кінця. Тепер важко стверджувати, тому що справа може бути закрита за відсутністю складу злочину. Якщо цього не станеться, наскільки мені відомо, вона має намір домагатися заочного суду”, — сказав адвокат.

Зазначається, що у середу, 29 березня Мосміськсуд визнав законним заочний арешт екс-депутата, оскільки офіційних даних про його загибель від влади України не надходило. При цьому в разі смерті обвинуваченого суди мають право заочно розглянути його справу і або винести виправдувальний вирок, або прийти до висновку про винуватість і припинити справу.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Українські Національні Новини

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