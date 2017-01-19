М.Горбачеву прислали повестку на суд в Литве

"Вручена повестка и вручена 28 декабря", - сказала судья.

По ее словам, повестка в суд М.Горбачеву была направлена ​​обычной почтой на адрес Фонда М.Горбачева. Суд получил уведомление о вручении судебной повестки. Указано, что в адресованном суду письме есть подпись М.Горбачева.

Больше никаких документов суд не получил. Не сообщается, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литве, согласен ли он дать показания с помощью видеоконференции.

В этой повестке указаны все запланированные даты судебных заседаний. Суд указал, что согласен провести видеоконференцию для опроса этого свидетеля. В повестке дня также содержится просьба, чтобы 85-летний М.Горбачев указал лицо, с которым можно было бы поддерживать связь по поводу дистанционного допроса.

Еще одна повестка была отправлена ​​ему по электронной почте, третья повестка - через министерство юстиции.

Суд в октябре прошлого года постановил допросить М.Горбачева в качестве свидетеля. Просьбу допросить бывшего лидера Советского Союза подали сын погибшего во время кровавых январских событий Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.

В ночь на 13 января 1991 года в результате событий возле Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ были убиты 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения.