М.Горбачеву прислали повестку на суд в Литве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Вильнюсский окружной суд, который рассматривает дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, вручил повестку бывшему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. Об этом сказала в четверг судья Айнор Корнелия Мацявичене, которая рассматривает это дело, передает УНН со ссылкой на Delfi.
"Вручена повестка и вручена 28 декабря", - сказала судья.
По ее словам, повестка в суд М.Горбачеву была направлена обычной почтой на адрес Фонда М.Горбачева. Суд получил уведомление о вручении судебной повестки. Указано, что в адресованном суду письме есть подпись М.Горбачева.
Больше никаких документов суд не получил. Не сообщается, намерен ли свидетель прибыть на процесс в Литве, согласен ли он дать показания с помощью видеоконференции.
В этой повестке указаны все запланированные даты судебных заседаний. Суд указал, что согласен провести видеоконференцию для опроса этого свидетеля. В повестке дня также содержится просьба, чтобы 85-летний М.Горбачев указал лицо, с которым можно было бы поддерживать связь по поводу дистанционного допроса.
Еще одна повестка была отправлена ему по электронной почте, третья повестка - через министерство юстиции.
Суд в октябре прошлого года постановил допросить М.Горбачева в качестве свидетеля. Просьбу допросить бывшего лидера Советского Союза подали сын погибшего во время кровавых январских событий Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат.
В ночь на 13 января 1991 года в результате событий возле Дома печати, телебашни и здания Литовского радио и ТВ были убиты 14 гражданских лиц. Сотни людей получили ранения.