М.Горбачову прислали повістку на суд у Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Вільнюському окружному суду, який розглядає справу про події у Вільнюсі 13 січня 1991 року, вдалося вручити повістку колишньому президенту Радянського Союзу Михайлу Горбачову. Про це сказала в четвер суддя Айнор Корнелія Мацявічене, яка розглядає цю справу, передає УНН з посиланням на Delfi.
"Вручена повістка і вручена 28 грудня", - сказала суддя.
За її словами, повістка в суд М.Горбачову була направлена звичайною поштою на адресу Фонду М.Горбачова. Суд отримав повідомлення про вручення судової повістки. Вказано, що в адресованому суду листі є підпис М.Горбачова.
Більше ніяких документів суд не отримав. Не повідомляється, чи має намір свідок прибути на процес в Литві, чи згоден він дати показання за допомогою відеоконференції.
У цій повістці вказано всі заплановані дати судових засідань. Суд вказав, що згоден провести відеоконференцію для опитування цього свідка. У порядку денному також міститься прохання, щоб 85-річний М.Горбачов вказав особу, з якою можна було б підтримувати зв'язок з приводу дистанційного допиту.
Ще одна повістка була відправлена йому по електронній пошті, третя повістка - через міністерство юстиції.
Суд в жовтні минулого року ухвалив допитати М.Горбачова як свідка. Прохання допитати колишнього лідера Радянського Союзу подали син загиблого під час кривавих січневих подій Аполінараса Повілайтіса Робертас Повілайтіс і його адвокат.
У ніч на 13 січня 1991 року в результаті подійбіля Будинку друку, телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ було вбито 14 цивільних осіб. Сотні людей отримали поранення.