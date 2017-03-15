Н.Гнатовского переизбрали в состав Европейского комитета против пыток
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Профессора Киевского национального университета им. Т.Шевченко Николая Гнатовского переизбрали в состав Европейского комитета по предупреждению пыток и негуманного или унизительного отношения. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"46 голосов "за" из 47 государств-членов Совета Европы - поздравляйте Гнатовского с переизбранием в состав Европейского комитета против пыток. Мощный результат", - написал Д.Кулеба.
Как сообщал УНН, на саммите Европейского союза лидеры стран-членов переизбрали Дональда Туска президентом Евросовета.
Напомним, в 2013 году профессора КНУ им. Тараса Шевченко избрали заместителем главы Европейского комитета против пыток.
46 голосов "за из 47 государств-членов Совета Европы - поздравляйте @Gnatovsky с переизбранием в состав Европ. комитета против пыток. Мощный результат- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 марта 2017 г.