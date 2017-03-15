Н.Гнатовского переизбрали в состав Европейского комитета против пыток

"46 голосов "за" из 47 государств-членов Совета Европы - поздравляйте Гнатовского с переизбранием в состав Европейского комитета против пыток. Мощный результат", - написал Д.Кулеба.

Как сообщал УНН, на саммите Европейского союза лидеры стран-членов переизбрали Дональда Туска президентом Евросовета.

Напомним, в 2013 году профессора КНУ им. Тараса Шевченко избрали заместителем главы Европейского комитета против пыток.

46 голосов "за из 47 государств-членов Совета Европы - поздравляйте @Gnatovsky с переизбранием в состав Европ. комитета против пыток. Мощный результат