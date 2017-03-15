Н.Гнатовского переизбрали в состав Европейского комитета против пыток

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123351 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182547 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133058 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126550 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118627 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106608 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Н.Гнатовского переизбрали в состав Европейского комитета против пыток

Н.Гнатовского переизбрали в состав Европейского комитета против пыток

Киев  •  УНН

 • 8141 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Профессора Киевского национального университета им. Т.Шевченко Николая Гнатовского переизбрали в состав Европейского комитета по предупреждению пыток и негуманного или унизительного отношения. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"46 голосов "за" из 47 государств-членов Совета Европы - поздравляйте Гнатовского с переизбранием в состав Европейского комитета против пыток. Мощный результат", - написал Д.Кулеба.

Как сообщал УНН, на саммите Европейского союза лидеры стран-членов переизбрали Дональда Туска президентом Евросовета.

Напомним, в 2013 году профессора КНУ им. Тараса Шевченко избрали заместителем главы Европейского комитета против пыток.

46 голосов "за из 47 государств-членов Совета Европы - поздравляйте @Gnatovsky с переизбранием в состав Европ. комитета против пыток. Мощный результат

- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 марта 2017 г.

Украинские Национальные Новости

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