М.Гнатовського переобрали до складу Європейського комітету проти тортур
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Професора Київського національного університету ім.Тараса Шевченка Миколу Гнатовського переобрали до складу Європейського комітету із запобігання тортур та негуманного або принизливого ставлення. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.
“46 голосів "за" з 47 держав-членів Ради Європи — вітайте Гнатовського з переобранням до складу Європейського комітету проти тортур. Потужний результат”, — написав Д.Кулеба.
Як повідомляв УНН, на саміті Європейського союзу лідери країн-членів переобрали Дональда Туска президентом Євроради.
Нагадаємо, у 2013 році професора з КНУ ім. Тараса Шевченка обрали заступником голови Європейського комітету проти тортур.
46 голосів "за з 47 держав-членів Ради Європи — вітайте @Gnatovsky з переобранням до складу Європ. комітету проти тортур. Потужний результат— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 марта 2017 г.