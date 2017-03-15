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М.Гнатовського переобрали до складу Європейського комітету проти тортур

М.Гнатовського переобрали до складу Європейського комітету проти тортур

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Професора Київського національного університету ім.Тараса Шевченка Миколу Гнатовського переобрали до складу Європейського комітету із запобігання тортур та негуманного або принизливого ставлення. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.

“46 голосів "за" з 47 держав-членів Ради Європи — вітайте Гнатовського з переобранням до складу Європейського комітету проти тортур. Потужний результат”, — написав Д.Кулеба.

Як повідомляв УНН, на саміті Європейського союзу лідери країн-членів переобрали Дональда Туска президентом Євроради.

Нагадаємо, у 2013 році професора з КНУ ім. Тараса Шевченка обрали заступником голови Європейського комітету проти тортур.

46 голосів "за з 47 держав-членів Ради Європи — вітайте @Gnatovsky з переобранням до складу Європ. комітету проти тортур. Потужний результат

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 марта 2017 г.

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