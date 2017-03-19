М.Флинн не сообщил о контактах с российской студенткой - СМИ

На момент беседы, которая, по словам знакомого девушки, длилась 20 минут, М.Флинн занимал должность директора разведывательного управления министерства обороны США. Сама студентка занималась изучением истории спецслужб России.

Официальный представитель М.Флинна назвал эту беседу случайностью.

Напомним, в феврале прошлого года М.Флинна был отстранен от должности советника по национальной безопасности, потому что этот чиновник ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других официальных лиц Белого дома о содержании своих бесед с послом России в США.

Сейчас происходит расследование связей М.Флинна с Россией со стороны ФБР и профильных комитетов Конгресса США.

Напомним, три компании из России заплатили бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну больше 50 тыс долларов за сотрудничество.