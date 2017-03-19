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М.Флінн не повідомив про контакти з російською студенткою - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн не повідомила в Пентагоні про свої контакти з російською студенткою в Великобританії на семінарі з безпеки в 2014 році, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

На момент бесіди, яка, за словами знайомого дівчини, тривала 20 хвилин, М.Флінн займав посаду директора розвідувального управління міністерства оборони США. Сама студентка займалася вивченням історії спецслужб Росії.

Офіційний представник М.Флінна назвав дану бесіду випадковістю.

Нагадаємо, у лютому минулого року М.Флінна було усунено з посади радника з національної безпеки, через те, що цей чиновник ввів в оману віце-президента Майка Пенса та інших офіційних осіб Білого дому про зміст своїх розмов із послом Росії в США.

Наразі відбувається розслідування щодо зв’язків М.Флінна з Росією з боку ФБР і профільних комітетів Конгресу США.

Нагадаємо, три компанії з Росії заплатили колишньому раднику президента США з нацбезпеки Майклу Флінну більше 50 тисяч доларів за співпрацю.

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