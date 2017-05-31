М.Флинн предоставит Сената США данные по делу о вмешательстве РФ в выборы

Речь идет о документации по двум компаниям с одинаковым названием Flynn Intel Group, принадлежащих М.Флинну, а также о его личных материалы.

Передача данных предположительно состоится на следующей неделе.

Напомним, что ранее М.Флинн дважды отказывался предоставлять Сената США информацию по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Как сообщал УНН, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил запросы от двух комиссий конгресса, но отказался давать показания о связи президента США с Россией.