М.Флинн предоставит Сената США данные по делу о вмешательстве РФ в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн предоставит документы, которые ранее просил Комитет Сената по разведке для расследования возможного вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Речь идет о документации по двум компаниям с одинаковым названием Flynn Intel Group, принадлежащих М.Флинну, а также о его личных материалы.
Передача данных предположительно состоится на следующей неделе.
Напомним, что ранее М.Флинн дважды отказывался предоставлять Сената США информацию по делу о вмешательстве России в американские выборы.
Как сообщал УНН, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил запросы от двух комиссий конгресса, но отказался давать показания о связи президента США с Россией.