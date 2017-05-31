М.Флінн надасть Сенату США дані по справі про втручання РФ у вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Колишній радник президента США Дональда Трампа Майкл Флінн надасть документи, які раніше просив Комітет Сенату з розвідки задля розслідування можливого втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Мова йде про документацію щодо двох компаній з однаковою назвою Flynn Intel Group, які належать М.Флінну, а також про його особисті матеріали.
Передача даних імовірно відбудеться вже наступного тижня.
Нагадаємо, що раніше М.Флінн двічі відмовлявся надавати Сенату США інформацію по справі про втручання Росії в американські вибори.
Як повідомляв УНН, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен отримав запити від двох комісій конгресу, але відмовився давати свідчення про зв’язки президента США з Росією.