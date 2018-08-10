Льюис отнес противостояние с Кличко в число лучших боев карьеры

К числу лучших попал и поединок июня 2003-го года с Виталием Кличко, после которого Льюис завершил профессиональную карьеру.

Поединок Льюис — Кличко впоследствии был признан “Боем десятилетия”. Тогда после шести раундов украинцу засчитали техническое поражение за совет врачей прекратить бой были открыты две большие сечки). Однако на момент остановки боя Кличко выигрывал на всех трех судейских записках со счетом 58:56.

Также в число знаковых для выдающегося боксера поединков попали “гораздо более тяжелое, чем он ожидал битва с Фрэнком Бруно”, два боя с Эвандером Холифилдом и встреча в ринге с Майком Тайсоном.

Заметим, что Льюис подтвердил и намерение посетить Конгресс Всемирного боксерского совета, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября этого года.

Как сообщал УНН, бой Кличко — Льюис попал в число самых запоминающихся в истории WBC.