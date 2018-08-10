Льюїс відніс протистояння з Кличко до кращих боїв кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Легендарний британський боксер, екс-чемпіон світу в суперважкій вазі, член Міжнародного залу боксерської слави Леннокс Льюїс назвав найбільш значущі поєдинки у своїй кар’єрі. Про це Льюїс розповів в бесіді з журналістом Стівом Бенсом, повідомляє сайт Klitshko-brothers, передає УНН.
До числа кращих потрапив і двобій червня 2003-го року з Віталієм Кличком, після якого Льюїс завершив професійну кар’єру.
Поєдинок Льюїс — Кличко згодом був визнаний “Боєм десятиліття”. Тоді після шести раундів українцю зарахували технічну поразку через пораду лікарів припинити бій “були відкриті дві великі січки). Проте на момент зупинки бою Кличко вигравав на всіх трьох суддівських записках з рахунком 58:56.
Також в число знакових для видатного боксера поєдинків потрапили “набагато важча, ніж він очікував битва з Френком Бруно”, два бої з Евандером Холіфілдом і зустріч в рингу з Майком Тайсоном.
Зауважимо, що Льюїс підтвердив і намір відвідати Конгрес Всесвітньої боксерської ради, який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня цього року.
Як повідомляв УНН, бій Кличко — Льюїс потрапив до числа найбільш пам’ятних в історії WBC.