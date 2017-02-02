Люди, как корабли: Украинцы почтили память Кузьмы Скрябина

Несмотря на дождливую погоду несколько десятков ужгородцев собрались на Театральной площади в областном центре Закарпатья, чтобы почтить память Андрея Кузьменко и послушать его песни. Люди принесли с собой цветы, зажгли свечи и лампадки. На импровизированной сцене разложили фото исполнителя, бумажные кораблики, тексты и ноты к песням Скрябина. Присутствующие почтили память любимого музыканта минутой молчания и запустили пару небесных фонариков.

В одном из клубов Кропивницкого также состоялся вечер памяти Андрея Кузьменко - с большого экрана транслировался концерт украинского исполнителя. Присутствующие слушали любимые хиты и вспоминали своего кумира, его иронические высказывания.

Также 10 февраля состоится живой концерт - песни Скрябина будут выполнять местные исполнители. Кроме того, запланирован показ клипов и видеороликов, которые снимались при жизни артиста.

В Одессе также состоялся вечер памяти ко второй годовщине со дня смерти Кузьмы. Мероприятие состоялось у стены памяти Скрябина на Приморском бульваре. Памятный вечер открыл солист группы "Друг музыкант" Максим Трубников двумя известными композициями Скрябина. Концерт продолжился выступлением бард-исполнителя Сергея Игнатенко, которому на инструменте подыгрывал профессиональный скрипач Андрей Высоцкий. Музыканты и зрители почтили минутой молчания погибшего Кузьму Скрябина, а также всех павших воинов АТО.

На родине А.Кузьменко, во Львове состоялся автопробег в честь певца. Маршрут автопробега: "Арена-Львов" - ул. Стрыйская - Героев Майдана - ул.Коперника - проспект Свободы.

"Автопробег проходит под национальными знаменами, так как Кузьма был патриотом, а следовательно это цвета страны которую он отстаивал, ценил и уважал", - рассказал организатор акции Роман.

Участие в акции приняли около двухсот автомобилей.

Отметим, мероприятия к годовщине смерти артиста, которые были запланированы в Николаеве, организаторы перенесли на 3 февраля.

"Друзья, в связи с просьбой родителей Кузьмы не проводить никаких концертов 2 февраля, вечер памяти переносится на 3 февраля", - говорится в сообщении организаторов в социальной сети.

Справка: Кузьма Скрябин (настоящее имя Андрей Кузьменко) - украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы "Скрябин". Родился 17 августа 1968 в городе Самбор Львовской области. История его жизни тесно связана с группой «Скрябин». Группа возник в 1989 году. Состав его неоднократно менялся, единственным постоянным участником коллектива оставался Андрей "Кузьма".

Альбом "Птицы" был первой работой, которая принесла группе известность по всей Украине. С тех пор популярность группы лишь росла.

Примерно с 2003 года А.Кузьменко начинает карьеру телеведущего. Работает как ведущий программы "Шанс" и "Шиканем" вместе с певицей Натальей Могилевской.

В 2006 году А.Кузьменко проявляет себя как талантливый писатель после издания его собственной книги-автобиографии "Я, Победа и Берлин". Она имела бешеную популярность, несколько раз переиздавалась.

Проявил он себя и как успешный продюсер. В 2009 году создал группу "Пающие трусы", помог обрести популярность группы "Дзидзьо".

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 в результате столкновения внедорожника, в котором находился певец, и грузовики.