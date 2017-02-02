Люди, як кораблі: українці вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 56646 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 139076 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 137766 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 116980 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 129306 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83654 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92082 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98353 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89455 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 217717 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.7м/с
33%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 34689 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 38989 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 16603 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 16229 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 39184 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 137766 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 217717 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 368453 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 303976 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 412434 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 8446 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29684 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26704 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 116980 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31927 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Люди, як кораблі: українці вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна

Київ • УНН

 • 60049 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Пам’ять Андрія Кузьменка, лідера гурту “Скрябін”, вшанували в багатьох містах України. Кореспонденти УНН також відвідали ці заходи.

Люди, як кораблі: українці вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна

Попри дощову погоду кілька десятків ужгородців зібралися на площі Театральній в обласному центрі Закарпаття, аби вшанувати пам’ять Андрія Кузьменка та послухати його пісні. Люди принесли із собою квіти, запалили свічки та лампадки. На імпровізованій сцені розклали фото виконавця, паперові кораблики, тексти та ноти до пісень Скрябіна. Присутні вшанували пам’ять улюбленого музиканта хвилиною мовчання й запустили пару небесних ліхтариків.

В одному з клубів Кропивницького також відбувся вечір пам’яті Андрія Кузьменка — з великого екрану транслювався концерт українського виконавця. Присутні слухали улюблені хіти та згадували свого кумира, його іронічні висловлювання.

Також 10 лютого відбудеться живий концерт, — пісні Скрябіна будуть виконувати місцеві виконавці. Крім того, заплановано показ кліпів та відеороликів, які знімалися за життя артиста.

В Одесі також відбувся вечір пам’яті до других роковин від дня смерті Кузьми. Захід відбувся біля стіни пам’яті Скрябіна на Приморському бульварі. Пам’ятний вечір відкрив соліст групи “Друже музико” Максим Трубніков двома відомими композиціями Скрябіна. Концерт продовжився виступом бард-виконавця Сергія Ігнатенка, якому на інструменті підігравав професійний скрипаль Андрій Висоцький. Музиканти і глядачі вшанували хвилиною мовчання загиблого Кузьму Скрябіна, а також всіх полеглих воїнів АТО.

На батьківщині А.Кузьменка, у Львові, відбувся автопробіг на честь співака. Маршрут автопробігу: “Арена-Львів” — вул. Стрийська — вул.Героїв Майдану — вул.Коперника — проспект Свободи.

“Автопробіг відбувається під національними знаменами, так як Кузьма був патріотом, а отже це кольори країни яку він відстоював, цінував і поважав”, — розповів організатор акції Роман.

Участь в акції взяло близько двохсот автівок.

Зазначимо, заходи до роковин смерті артиста, які були заплановані в Миколаєві, організатори перенесли на 3 лютого.

“Друзі, у зв’язку з проханням батьків Кузьми не проводити ніяких концертів 2 лютого, вечір пам’яті переноситься на 3 лютого”, — йдеться у повідомленні організаторів в соціальній мережі.

Довідка УНН: Кузьма Скрябін (справжнє ім’я Андрій Кузьменко) — український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту “Скрябін”. Народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Історія його життя тісно пов’язана з гуртом “Скрябін”. Гурт виник 1989 року. Склад його неодноразово змінювався, єдиним постійним учасником колективу лишався Андрій “Кузьма”.

Альбом “Птахи” був першою роботою, що принесла гуртові популярність у всій Україні. З тих пір популярність гурту лише зростала.

Приблизно з 2003 року А.Кузьменко починає кар’єру телеведучого. Працює як ведучий програми “Шанс” і “Шиканемо” разом зі співачкою Наталкою Могилевською.

У 2006 році А.Кузьменко проявляє себе як талановитий письменник після видання його власної книги-автобіографії “Я, Побєда і Берлін”. Вона мала шалену популярність, кілька разів перевидавалась.

Проявив він себе і як успішний продюсер. У 2009 році створив гурт “Пающіє труси”, допоміг здобути популярність гурту “Дзідзьо”.

ШНагадаємо, лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року внаслідок зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, та вантажівки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураМультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65