Люди, як кораблі: українці вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна

Попри дощову погоду кілька десятків ужгородців зібралися на площі Театральній в обласному центрі Закарпаття, аби вшанувати пам’ять Андрія Кузьменка та послухати його пісні. Люди принесли із собою квіти, запалили свічки та лампадки. На імпровізованій сцені розклали фото виконавця, паперові кораблики, тексти та ноти до пісень Скрябіна. Присутні вшанували пам’ять улюбленого музиканта хвилиною мовчання й запустили пару небесних ліхтариків.

В одному з клубів Кропивницького також відбувся вечір пам’яті Андрія Кузьменка — з великого екрану транслювався концерт українського виконавця. Присутні слухали улюблені хіти та згадували свого кумира, його іронічні висловлювання.

Також 10 лютого відбудеться живий концерт, — пісні Скрябіна будуть виконувати місцеві виконавці. Крім того, заплановано показ кліпів та відеороликів, які знімалися за життя артиста.

В Одесі також відбувся вечір пам’яті до других роковин від дня смерті Кузьми. Захід відбувся біля стіни пам’яті Скрябіна на Приморському бульварі. Пам’ятний вечір відкрив соліст групи “Друже музико” Максим Трубніков двома відомими композиціями Скрябіна. Концерт продовжився виступом бард-виконавця Сергія Ігнатенка, якому на інструменті підігравав професійний скрипаль Андрій Висоцький. Музиканти і глядачі вшанували хвилиною мовчання загиблого Кузьму Скрябіна, а також всіх полеглих воїнів АТО.

На батьківщині А.Кузьменка, у Львові, відбувся автопробіг на честь співака. Маршрут автопробігу: “Арена-Львів” — вул. Стрийська — вул.Героїв Майдану — вул.Коперника — проспект Свободи.

“Автопробіг відбувається під національними знаменами, так як Кузьма був патріотом, а отже це кольори країни яку він відстоював, цінував і поважав”, — розповів організатор акції Роман.

Участь в акції взяло близько двохсот автівок.

Зазначимо, заходи до роковин смерті артиста, які були заплановані в Миколаєві, організатори перенесли на 3 лютого.

“Друзі, у зв’язку з проханням батьків Кузьми не проводити ніяких концертів 2 лютого, вечір пам’яті переноситься на 3 лютого”, — йдеться у повідомленні організаторів в соціальній мережі.

Довідка УНН: Кузьма Скрябін (справжнє ім’я Андрій Кузьменко) — український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор, лідер гурту “Скрябін”. Народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Історія його життя тісно пов’язана з гуртом “Скрябін”. Гурт виник 1989 року. Склад його неодноразово змінювався, єдиним постійним учасником колективу лишався Андрій “Кузьма”.

Альбом “Птахи” був першою роботою, що принесла гуртові популярність у всій Україні. З тих пір популярність гурту лише зростала.

Приблизно з 2003 року А.Кузьменко починає кар’єру телеведучого. Працює як ведучий програми “Шанс” і “Шиканемо” разом зі співачкою Наталкою Могилевською.

У 2006 році А.Кузьменко проявляє себе як талановитий письменник після видання його власної книги-автобіографії “Я, Побєда і Берлін”. Вона мала шалену популярність, кілька разів перевидавалась.

Проявив він себе і як успішний продюсер. У 2009 році створив гурт “Пающіє труси”, допоміг здобути популярність гурту “Дзідзьо”.

ШНагадаємо, лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року внаслідок зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, та вантажівки.