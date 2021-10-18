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Любченко причастен к "скруткам" на сумму очередного транша МВФ - СМИ

Любченко причастен к "скруткам" на сумму очередного транша МВФ - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11670 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко причастен к “скруткам” налога на добавленную стоимость на сумму, сопоставимую с размером ожидаемого до конца года транша кредита от Международного валютного фонда на сумму 1,5 млрд долларов. Об этом пишет издание “Дело” со ссылкой на совокупность опубликованных ранее документов.

“Последние опубликованные расследования дают основания предполагать, что „скрутки“, за которыми стоит первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд грн. или эквивалент 1,5 млрд долларов”, — говорится в материале.

Издание напоминает, что на пост первого вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко пришел с должности главы Государственной налоговой службы. На пост его кандидатуру якобы лоббировал известный предприниматель с репутацией контрабандиста Илья Павлюк.

Одним из ключевых вызовов, который эксперты называли для нового главы ГНС еще в марте-апреле 2020 года стало решение проблемы “скруток” НДС. Масштабы явления оцениваются в 30-60 млрд грн потерь для бюджета ежегодно. Любченко публично заявлял, что налоговикам под его руководством удалось побороть явление “скруток”. Однако они превратились в одну из наиболее масштабных коррупционных схем в стране, которая идет вразрез с антикоррупционным курсом, который декларирует и внедряет Президент Владимир Зеленский, говорится в статье.

Согласно отчету ТСК Верховной рады, в 2020 году через схемы бюджет потерял 27 млрд грн., в частности, период с мая по декабрь 2020 года, когда ГНС возглавлял Любченко, объем “скруток” составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. А в период с января по май 2021 года объем транзитно-конвертационного оборота составил 12,4 млрд грн. В дальнейшем СМИ опубликовали данные о том, что и после перехода Любченко на работу в правительство интенсивность “скруток” не уменьшилась. В частности, за период июнь-август 2021 было “скручено” около 9,5 млрд грн.

По данным СМИ, которые ссылаются на аналитические записки правоохранительных органов, фискалы готовы были “не замечать” участие тысяч компаний в схемах за 1% от оборотов по таким сделкам. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в “скрутках” Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков.

Так же из опубликованных в медиа документов известен персональный перечень лиц в руководстве ГНС, которые якобы непосредственно отвечают за реализацию схем. Кроме самого Любченко, координацией, по данным аналитических отчетов, обнародованных в СМИ, занимается и нынешний глава ГНС Евгений Олейников (при Любченко был его заместителем). Также в схеме якобы задействованы помощник Алексей Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.

В опубликованных накануне документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса. По данным авторов записки, Билоус, в частности, якобы лично отбирал компании для участия в “программе” по “скруткам” с помощью ГПЗКУ, которая занимается закупками и экспортом зерна.

Журналисты также напомнили, что в медиа несколько недель назад появились сигналы о том, что Любченко якобы пытался “продлить” свое пребывание на должности, предлагая кому-то в высшем руководстве страны взятку в 5 млн долларов. “Однако даже в этой полумифической истории собеседник отвечает „Любченко“, что того считают слишком токсичным, поскольку он дескать незаконно присвоил уже не одну сотню миллионов на своем посту. Впрочем, источники во фракции СН и в правительстве утверждают, что такого рода диалоги — не слишком далеки от истины и „усталость“ от информскандалов с участием первого вице-премьера достигает предельных значений. Попытки чиновника „заглушить“ эти скандалы волной „положительных новостей“ не увенчались успехом”, — говорится в материале.

“Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако, для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем — привлечь к ответственности чиновников-организаторов. Первым шагом для этого должна стать отставка первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко”, — резюмирует издание.

Украинские Национальные Новости

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