Любченко причастен к "скруткам" на сумму очередного транша МВФ - СМИ

“Последние опубликованные расследования дают основания предполагать, что „скрутки“, за которыми стоит первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд грн. или эквивалент 1,5 млрд долларов”, — говорится в материале.

Издание напоминает, что на пост первого вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко пришел с должности главы Государственной налоговой службы. На пост его кандидатуру якобы лоббировал известный предприниматель с репутацией контрабандиста Илья Павлюк.

Одним из ключевых вызовов, который эксперты называли для нового главы ГНС еще в марте-апреле 2020 года стало решение проблемы “скруток” НДС. Масштабы явления оцениваются в 30-60 млрд грн потерь для бюджета ежегодно. Любченко публично заявлял, что налоговикам под его руководством удалось побороть явление “скруток”. Однако они превратились в одну из наиболее масштабных коррупционных схем в стране, которая идет вразрез с антикоррупционным курсом, который декларирует и внедряет Президент Владимир Зеленский, говорится в статье.

Согласно отчету ТСК Верховной рады, в 2020 году через схемы бюджет потерял 27 млрд грн., в частности, период с мая по декабрь 2020 года, когда ГНС возглавлял Любченко, объем “скруток” составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. А в период с января по май 2021 года объем транзитно-конвертационного оборота составил 12,4 млрд грн. В дальнейшем СМИ опубликовали данные о том, что и после перехода Любченко на работу в правительство интенсивность “скруток” не уменьшилась. В частности, за период июнь-август 2021 было “скручено” около 9,5 млрд грн.

По данным СМИ, которые ссылаются на аналитические записки правоохранительных органов, фискалы готовы были “не замечать” участие тысяч компаний в схемах за 1% от оборотов по таким сделкам. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в “скрутках” Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков.

Так же из опубликованных в медиа документов известен персональный перечень лиц в руководстве ГНС, которые якобы непосредственно отвечают за реализацию схем. Кроме самого Любченко, координацией, по данным аналитических отчетов, обнародованных в СМИ, занимается и нынешний глава ГНС Евгений Олейников (при Любченко был его заместителем). Также в схеме якобы задействованы помощник Алексей Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.

В опубликованных накануне документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса. По данным авторов записки, Билоус, в частности, якобы лично отбирал компании для участия в “программе” по “скруткам” с помощью ГПЗКУ, которая занимается закупками и экспортом зерна.

Журналисты также напомнили, что в медиа несколько недель назад появились сигналы о том, что Любченко якобы пытался “продлить” свое пребывание на должности, предлагая кому-то в высшем руководстве страны взятку в 5 млн долларов. “Однако даже в этой полумифической истории собеседник отвечает „Любченко“, что того считают слишком токсичным, поскольку он дескать незаконно присвоил уже не одну сотню миллионов на своем посту. Впрочем, источники во фракции СН и в правительстве утверждают, что такого рода диалоги — не слишком далеки от истины и „усталость“ от информскандалов с участием первого вице-премьера достигает предельных значений. Попытки чиновника „заглушить“ эти скандалы волной „положительных новостей“ не увенчались успехом”, — говорится в материале.

“Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако, для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем — привлечь к ответственности чиновников-организаторов. Первым шагом для этого должна стать отставка первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко”, — резюмирует издание.