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Любченко причетний до "скрутки" на суму чергового траншу МВФ - ЗМІ

Любченко причетний до "скрутки" на суму чергового траншу МВФ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11675 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Перший віцепрем’єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко причетний до “скрутки” податку на додану вартість на суму, яку можна порівняти з розміром очікуваного до кінця року траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду на суму 1,5 млрд доларів. Про це пише видання “Дело” з посиланням на сукупність опублікованих раніше документів.

“Останні опубліковані розслідування дають підстави припускати, що „скручування“, за якими стоїть перший віцепрем’єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко, призвели до втрат бюджету на суму майже 42 млрд грн. або еквівалент 1,5 млрд доларів”, — йдеться в матеріалі.

Видання нагадує, що на посаду першого віцепрем’єра і міністра економіки Олексій Любченко прийшов з посади голови Державної податкової служби. На пост його кандидатуру нібито лобіював відомий підприємець з репутацією контрабандиста Ілля Павлюк.

Одним із ключових викликів, який експерти називали для нового глави ДПС ще у березні-квітні 2020 року стало рішення проблеми “скруток” ПДВ. Масштаби явища оцінюються в 30-60 млрд грн втрат для бюджету щорічно. Любченко публічно заявляв, що податківцям під його керівництвом вдалося побороти явище “скруток”. Однак вони перетворилися в одну з найбільш масштабних корупційних схем в країні, яка йде врозріз з антикорупційним курсом, який декларує і впроваджує Президент Володимир Зеленський, йдеться в статті.

Згідно зі звітом ТСК Верховної ради, у 2020 році через схеми бюджет втратив 27 млрд грн., зокрема, період з травня по грудень 2020 року, коли ДПС очолював Любченко, обсяг “скруток” склав 19,6 млрд грн. або близько 2,5 млрд грн. щомісяця. А в період з січня по травень 2021 року обсяг транзитно-конвертаційного обороту склав 12,4 млрд грн. Надалі ЗМІ опублікували дані про те, що і після переходу Любченко на роботу в уряд інтенсивність “скруток” не зменшилася. Зокрема, за період червень-серпень 2021 року було “скручено” близько 9,5 млрд грн.

За даними ЗМІ, які посилаються на аналітичні записки правоохоронних органів, фіскали готові були “не помічати” участь тисяч компаній в схемах за 1% від оборотів за такими угодами. Зокрема, саме така цифра вказана в документах, пов’язаних з участю в “скручуванні” Державної продовольчої зернової корпорації і її підрядників.

Так само з опублікованих в медіа документів відомий персональний перелік осіб в керівництві ДПС, які нібито безпосередньо відповідають за реалізацію схем. Крім самого Любченко, координацією, за даними аналітичних звітів, оприлюднених у ЗМІ, займається і нинішній глава ДПС Євген Олейніков (при Любченко був його заступником). Також в схемі нібито задіяні помічник Олексія Любченка Сергій Крамар, директор департаменту управління ризиками ДПС Антон Чиж, начальник управління ризиків Олександр Осаволюк.

В опублікованих напередодні документах, пов’язаних з ДПЗКУ, також фігурує прізвище помічника Любченко, колишнього глави ДФС і Фонду держмайна, Ігоря Білоуса. За даними авторів записки, Білоус, зокрема, нібито особисто відбирав компанії для участі в “програмі” зі “скрутки” за допомогою ДПЗКУ, яка займається закупівлями і експортом зерна.

Журналісти також нагадали, що у медіа кілька тижнів тому з’явилися сигнали про те, що Любченко нібито намагався “продовжити” своє перебування на посаді, пропонуючи комусь у вищому керівництві країни хабар в 5 млн доларів. “Однак навіть в цій напівміфічній історії співрозмовник відповідає „Любченко“, що того вважають занадто токсичним, оскільки він мовляв незаконно привласнив вже не одну сотню мільйонів на своєму посту. Втім, джерела у фракції СН і в уряді стверджують, що такого роду діалоги — не надто далекі від істини і „втома“ від інформскандалів за участю першого віцепрем’єра досягає граничних значень. Спроби чиновника „заглушити“ ці скандали хвилею „позитивних новин“ не увінчалися успіхом”, — йдеться в матеріалі.

“Зараз схемами з несплатою ПДВ збирається активно займатися новостворене Бюро економічної безпеки. Однак, для реальної ефективності необхідно спочатку побороти політичну першопричину існування схем — притягнути до відповідальності чиновників-організаторів. Першим кроком для цього має стати відставка першого віцепрем’єра і міністра економіки Олексія Любченка”, — резюмує видання.

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