Львовщина: россияне атаковали ракетой объект критической инфраструктуры, есть погибший

Российские военные атаковали ракетами утром Львовскую область. Попали в объект критической инфраструктуры. По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 06:27, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта. - написал Козицкий.

Детали

По данным Козицкого из-за этой атаки также было разрушено админздание. Из-за прилета оно загорелось. Пожарные оперативно потушили пожар.

Известно, что в результате утренней атаки погиб один человек. Сейчас

спасатели разбирают завалы. Под ними еще могут быть люди. - добавил председатель Львовской ОВА.

ПВО уничтожила 18 российских воздушных целей, в том числе 9 крылатых ракет и 9 беспилотников