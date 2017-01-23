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Львовские правоохранители задержали вооруженного постояльца хостела

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Мужчина, вооруженный пистолетом, самовольно поселился в одном из хостелов Львова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

В полицию поступило сообщение, что в хостеле находится неизвестный мужчина, который имеет при себе оружие. Патрульная полиция обнаружила злоумышленника спящим в постели. На поясе у него была кобура с предметом, похожим на пистолет Макарова.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, установила личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Ровенской области. У мужчины изъят пистолет, в котором находился магазин с газовым баллоном. Оружие направлено на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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