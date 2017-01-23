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Львівські правоохоронці затримали озброєного постояльця хостелу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Чоловік, озброєний пістолетом, самовільно оселився в одному із хостелів Львова. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

До поліції надійшло повідомлення, що у хостелі знаходиться невідомий чоловік, який має при собі зброю. Патрульна поліція виявила зловмисника сплячим у ліжку. На поясі у нього була кобура з предметом, ззовні схожим на пістолет Макарова.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу зловмисника. Ним виявився 39-річний житель Рівненської області. У чоловіка вилучено пістолет, в якому знаходився магазин з газовим балоном. Зброю скеровано на експертне дослідження.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Українські Національні Новини

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