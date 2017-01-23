Львівські правоохоронці затримали озброєного постояльця хостелу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Чоловік, озброєний пістолетом, самовільно оселився в одному із хостелів Львова. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
До поліції надійшло повідомлення, що у хостелі знаходиться невідомий чоловік, який має при собі зброю. Патрульна поліція виявила зловмисника сплячим у ліжку. На поясі у нього була кобура з предметом, ззовні схожим на пістолет Макарова.
Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу зловмисника. Ним виявився 39-річний житель Рівненської області. У чоловіка вилучено пістолет, в якому знаходився магазин з газовим балоном. Зброю скеровано на експертне дослідження.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.