Луценко заявил о давлении на него из-за дела Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о давлении на него в связи с делом экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили", - отметил он.
По мнению Ю.Луценко, "государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал".
"Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги Януковича для власти", - подчеркнул он.
"Я уверен, что доказательная база у нас имеется. Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно из-под допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили.
Луценко заявил, что ГПУ подаст апелляцию на решение суда по М.Саакашвили.