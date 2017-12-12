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Луценко заявив про тиск на нього через справу Саакашвілі

Луценко заявив про тиск на нього через справу Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про тиск на нього у зв’язку зі справою екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Думаю, що зараз справу розвалюють виключно політизацією цієї справи. На мене останній тиждень чиниться колосальний тиск, аби я закрив очі на те, що дозволяє собі апатрид Саакашвілі", – зазначив він.

На думку Ю.Луценка, "держава, яка не вміє захищати себе від планів ФСБ та банди Януковича, приречена на розвал".

"Я буду захищати свою державу, навіть якщо йдеться про Саакашвілі, з яким мене пов’язують багато років досить теплих відносин. Він перейшов червону межу. Не має права ніхто з тих, хто любить Україну, брати кошти Януковича задля повалення влади", – наголосив він.

"Я впевнений, що доказова база у нас наявна. Якби було не так, Саакашвілі не тікав би панічно постійно з-під допитів, а навпаки спокійно ходив би на них", – підкреслив Генпрокурор.

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту М.Саакашвілі. 

Луценко заявив, що ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо М.Саакашвілі.

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