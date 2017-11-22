Луценко считает преждевременной отмену проверок до регистрации заявлений о преступлении

"Одной из проблем является отмена доследственных проверок, из-за чего любое заявление регистрируется в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - ред.) без всякой проверки", - сказал Ю.Луценко.

Он отметил, что, таким образом, сейчас в ЕРДР содержится около 800 тыс. заявлений, и каждый год их будет добавляться от 200 до 400 тысяч. При этом большинство из них лежат без всякого движения, и в результате это не добавит качества расследованию.

Как сообщал УНН, по словам Ю.Луценко, принятие во втором чтении народными депутатами закона об уголовных проступках почти на 75% разгрузит работу следователей.