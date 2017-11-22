Луценко вважає передчасним скасування перевірок до реєстрації заяв про злочин

"Однією з проблем є скасування дослідчих перевірок, через що будь-яка заява реєструється в ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань - ред.) без жодної перевірки", – сказав Ю.Луценко.

Він зауважив, що, таким чином, наразі в ЄРДР міститься близько 800 тисяч заяв, і щороку їх буде додаватися від 200 до 400 тисяч. При цьому більшість з них лежать без будь-якого руху, і в результаті це не додасть якості розслідуванню.

Як повідомляв УНН, за словами Ю.Луценка, ухвалення у другому читанні народними депутатами закону про кримінальні проступки майже на 75% розвантажить роботу слідчих.