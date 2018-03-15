Луценко сегодня внесет в ВР представление на задержание Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня планирует внести Представление на задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом в Twitter повидомила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Сегодня я внесу представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко", - передала Сарган слова Луценко.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, если она не придет на допрос в СБУ.
Сегодня, Савченко пришла на допрос в СБУ.
Генпрокурор Юрий Луценко: Сегодня я внесу представление на привлечение к криминальнои ответственности, задержание и арест нардепа Савченко pic.twitter.com/rfMqUo0knG- Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 марта 2018