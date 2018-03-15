Луценко сьогодні внесе до ВР подання на затримання Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні планує внести подання на затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. Про це у Twitter повідомила речниця Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Сьогодні я внесу подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко", - передала Сарган слова Луценко.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв внести до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко, якщо вона не прийде на допит до СБУ.
Сьогодні, Савченко прийшла на допит в СБУ.
Генпрокурор Юрій Луценко: Сьогодні я внесу подання на притягнення до кримінальноі відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко pic.twitter.com/rfMqUo0knG— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 березня 2018 р.