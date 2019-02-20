Луценко рассказал о деталях работы следственных над делом расстрелов евромайданивцив

"Дело о тех должностных лиц, которые отдали преступный приказ на расстрел и нанесения ранений участникам мирных демонстраций времен Майдана и дело в отношении Безлера ... Я хочу представить ввиду того, что Генеральная прокуратура Украины готова немедленно завершить следствие по этим делам, предъявить материалы для защиты и передать их в суд в случае принятия Верховной Радой Украины решения о продлении возможности досудебного и судебного заочного осуждения ", - сказал Луценко.

В то же время Луценко объяснил, почему так долго длилось расследование и продемонстрировал 988 томов материалов следствия.