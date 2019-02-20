Луценко розповів про деталі роботи слідчих над справою розстрілів євромайданівців

"Справу про тих посадових осіб, які віддали злочинний наказ на розстріл та нанесення поранень учасникам мирних демонстрацій часів Майдану та справу щодо Безлєра… Я хочу презентувати з огляду на те, що Генеральна прокуратура України готова негайно завершити слідство по цих справах, пред’явити матеріали для захисту і передати їх до суду в разі прийняття Верховною Радою України рішення про продовження можливості досудового та судового заочного засудження", - сказав Луценко.

Водночас Луценко пояснив, чому так довго тривало розслідування та продемонстрував 988 томів матеріалів слідства.