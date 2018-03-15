Луценко: представления на нардепа Бойко не существует
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Никакого представления в отношении народного депутата Украины Юрия Бойко не существует. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Ложью является то, что у меня или у кого-то другого было представление на господина Бойко. Нардеп Лещенко вручал мне бумажки, которые напоминают текст представления, я получил официальный ответ от начальника Департамента спецрасследований Горбатюка, что такого представления не существует", - подчеркнул Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко ожидает, что в первой половине 2018 года уголовные производства в отношении народных депутатов Вадима Новинского и Юрия Бойко будут направлены в суд.