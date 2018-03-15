Луценко: подання на нардепа Бойка не існує
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Ніякого подання щодо народного депутата України Юрія Бойка не існує. Про це під час виступу з трибуну парламенту заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Неправдою є те, що у мене або у когось іншого було подання на пана Бойка. Нардеп Лещенко вручав мені папірці, які нагадують текст подання, я отримав офіційну відповідь від начальника Департаменту спецрозслідувань Горбатюка, що такого подання не існує”, — підкреслив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко очікує, що у першій половині 2018 року кримінальні провадження стосовно народних депутатів Вадима Новинського та Юрія Бойка будуть спрямовані до суду.