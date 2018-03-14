Луценко хочет "прикрыть" загранпаспорта нардепов, если Рада получила представление на них
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В случае получения парламентом представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, его загранпаспорт должен быть "прикрытым". Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Давно внесен закон об упрощении порядка привлечения к уголовной ответственности народных депутатов. Когда Генпрокурор вносит представление, паспорт субъекта этого представления должен быть прикрытым. Он не может выезжать за границу. Потому субъект представления имеет 5 дней на объяснения, до 20 дней на рассмотрение в комитете, до 7 дней на рассмотрение в парламенте. Таким образом за месяц должны принять решение будет этот депутат в Украине или нет", - заявил Луценко.
Напомним, парламент может рассмотреть представление Генерального прокурора Украины по нардепу Евгению Бакулину уже в этот четверг.