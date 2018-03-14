Луценко хоче "прикрити" закордонні паспорти нардепів, якщо Рада отримала подання на них
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У разі отримання парламентом подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, його закордонний паспорт має бути “прикритим”. Про це під час засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Давно внесений закон про спрощення порядку притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів. Коли Генпрокурор вносить подання, паспорт суб’єкта цього подання має бути прикритим. Він не може (не має — ред.) виїжджати закордон. Бо суб’єкт подання має 5 днів на пояснення, до 20 днів на розгляд в комітеті, до 7 днів на розгляд в парламенті. Таким чином місяць прийняти рішення чи буде цей депутат бути в Україні чи ні”, — заявив Ю.Луценко.
Нагадаємо, Парламент може розглянути подання Генерального прокурора України щодо нардепа Євгена Бакуліна вже в цей четвер.