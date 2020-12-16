Лунин побил антирекорд в истории "Реала"

Украинец провел больше времени в клубе и так и не дебютировал за первую команду в официальном матче. Лунин находится почти 30 месяцев в испанском клубе. За это время в мадридском клубе побывали три разных тренера основной команды — Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан.

В первой половине прошлого сезона Лунин не играл в Ла Лиге в аренде в состоянии “Реал Вальядолид” — всего дважды сыграл в Кубке Испании — и ему не удалось сместить вратаря номер один клуба Жорди Масипа.

Более того, украинец, перешедший в “Реал” с “Зари” летом 2018 года за 8,5 млн. евро, в прошлом сезоне провел лишь четыре матча Ла Лиге в “Леганесе”.

Затем он перешел в “Реал Овьедо” Сегунды, где стал постоянным игроком, сыграв 20 матчей за астурийский клуб, прежде чем вернуться в “галактикос” этим летом.

Добавим, в 2018 году ориентировочная стоимость Лунина составила 8,5 млн. евро, а сейчас сумма уменьшилась до 3 млн. евро.