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Лунін побив антирекорд в історії "Реалу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Запасний голкіпер “Реалу” Андрій Лунін побив антирекорд в мадридському клубі, передає УНН з посиланням на Football Espana.

Лунін побив антирекорд в історії "Реалу"

Українець провів найбільше часу в клубі і так і не дебютував за першу команду в офіційному матчі. Лунін перебуває майже 30 місяців в іспанському клубі. За цей період часу в мадридському клубі побували три різних тренера основної команди — Хулен Лопетегі, Сантьяго Соларі і Зінедін Зідан.

У першій половині минулого сезону Лунін не грав в Ла Лізі в оренді в стані “Реал Вальядолід” — всього двічі зіграв в Кубку Іспанії — і йому не вдалося змістити воротаря номер один клубу Жорді Масіпа.

Більш того, українець, який перейшов в “Реал” з “Зорі” влітку 2018 року за 8,5 млн. євро, в минулому сезоні провів лише чотири матчі Ла Лізі в “Леганесі”.

Потім він перейшов в “Реал Ов’єдо” Сегунди, де став постійним гравцем, зігравши 20 матчів за астурійський клуб, перш ніж повернутися в “галактікос” цього літа.

Додамо, у 2018 році орієнтовна вартість Луніна становила 8,5 млн. євро, а зараз сума зменшилася до 3 млн. євро.

Українські Національні Новини

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