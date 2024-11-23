Лукашенко заявил, что полностью отключит в беларуси интернет в случае беспорядков
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент беларуси заявил о возможном полном отключении интернета в случае массовых беспорядков во время предстоящих выборов. В 2020 году подобные ограничения уже применялись по его личному разрешению.
Если во время предстоящих выборов в Беларуси произойдут массовые беспорядки, в стране будет заблокирован доступ к интернету. Об этом сообщают белСМИ, пишет УНН.
Если это повторится, то полностью отключим. Скажу откровенно, что это почти всегда, особенно на начальных этапах, происходило с моего разрешения»,
Детали
По его словам, четыре года назад в Беларуси выключали доступ к интернету якобы из-за попыток других государств вмешаться в судьбу страны и побудить к массовым беспорядкам.
«Я думаю: перевернут государство! И через интернет идет вся эта ерунда. Что вы думаете, я буду наблюдать и молиться на то, что вы кому-то сообщение не прислали, если завтра страны не будет?», - отметил он.
лукашенко отметил, что его решительные действия якобы не допустили начала на территории Беларуси войны.
Я понимал, до чего мы можем дойти. У нас была бы война хуже, чем в Украине. У нас было бы жестче,
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