лукашенко заявил, что пограничникам нужно "уничтожать" нарушителей границы

Белорусский диктатор александр лукашенко во время поездки в приграничные регионы заявил, что нарушителей государственной границы нужно уничтожать. Об этом УНН пишет со ссылкой на провластные белорусские телеграм-каналы.

Детали

белорусский диктатор александр лукашенко приказал пограничникам уничтожать нарушителей границы.

Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ими шутить. Нарушили государственную границу - к уничтожению - сказал он.

Напомним

16 февраля лукашенко заявил, что на границе с Украиной белорусские силовики якобы задержали "украинских диверсантов". В Госпогранслужбе Украины ответили, что такими словами лукашенко продолжает играть на стороне россии.

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