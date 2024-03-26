лукашенко заявил, что московские террористы направились к границе с Украиной после того, как был перекрыт белорусский маршрут

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что группа террористов, которая расстреляла людей в москве, двигалась в сторону границы с беларусью, но изменила планы из-за усиления мер безопасности и повернула в сторону украино-российской границы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на провластные белорусские СМИ.

Детали

лукашенко заявил, что террористы не могли бы укрыться в беларуси из-за усиления мер безопасности на границе.

Они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы - сказал лукашенко.

Он сказал, что когда поступила информация о том, что автомобиль с террористами движется в направлении брянска, была достигнута договоренность, что беларусь блокирует свой участок направления вероятного движения преступников, а российская сторона - свой.

Контекст

Как отмечает ВВС, слова лукашенко противоречат словам путина и других представителей российских спецслужб о том, что стрелки заранее планировали после терракта попасть в Украину. В россии об этом уже сказал путин, а также секретарь совбеза патрушев и директор фсю бортников.

кремль пытается придумать связи Украины с ИГИЛ, чтобы переложить на нее ответственность за стрельбу в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации