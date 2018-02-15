Лукашенко заверил, что Беларусь не станет плацдармом для вторжения России в Украину - Турчинов

"Я разговаривал тогда с Лукашенко, и Лукашенко заверил, что не предоставит свою территорию России для ввода российских войск в Украину. Во всяком случае, он меня заверил, что он этого не допустит сколько хватит сил. А, если возможности уже не будет, он заранее предупредит", - сказал Турчинов.

По его словам, после получения таких заверений, войска из Западной Украины были переброшены на Восток и Юг, "фактически обнажив западные границы".

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Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.