Лукашенко запевнив, що Білорусь не стане плацдармом для вторгнення Росії в Україну - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Навесні 2014 року президент Белорусі Олександр Лукашенко запевнив тоді виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова, що не надасть територію своєї країни в якості військового плацдарму Росії для вторгнення до нашої країни з Півночі. Про це сьогодні в ході допиту в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Я розмовляв тоді з Лукашенком, і Лукашенко запевнив, що не надасть свою територію Росії для введення російських військ в Україну. У всякому разі, він мене запевнив, що він цього не допустить скільки вистачить сил. А, якщо можливості вже не буде, він заздалегідь попередить”, — сказав Турчинов.
За його словами, після отримання таких запевнень, війська з Західної України були перекинуті на Схід і Південь, “фактично оголивши західні кордони”.
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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.