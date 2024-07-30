Киев • УНН
белорусский диктатор лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера, ранее приговоренного к смертной казни. Криегер обратился к лукашенко с просьбой о помиловании.
белорусский диктатор александр лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе лукашенко, передает УНН.
Напомним, Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси, он был приговорен судом к исключительной мере наказания.
По данным СМИ, Криегер обратился к лукашенко с просьбой о помиловании.
"Главой государства (александром лукашенко - ред.) с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", - говорится в сообщении.
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