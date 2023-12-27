Лубинец: "Законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции"

Предложенный правительством законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины. Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости UAвместе" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, которые противоречат Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне. Это, я так понимаю, будет происходить не на этапе подготовки на уровне Кабмина. Именно поэтому я жду официального направления этого законопроекта ко мне. Мы тщательно его будем изучать и я буду делать свои возражения сказал омбудсмен.

При этом он уточнил, что речь идет о ряде ограничений, предусмотренных в законопроекте в отношении лиц, уклоняющихся от мобилизации. В частности, это запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно объяснил Лубинец.

Он добавил, что Украина, воюя против России может превратиться в нечто, похожее на Российскую Федерацию, если "Конституция превратится просто в бумажку".

Справочно

25 декабря Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы. Эта законодательная инициатива предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.

Согласно с информацией, тех, кто уклоняется, будут вносить в специально созданный открытый Единый реестр должников. Из-за этого они будут ограничены в праве пользоваться собственным транспортом, не смогут получить водительские права, выезжать за границу, совершать операции с движимым и недвижимым имуществом, а также будут ограничены в праве на пользование денежными средствами и другими ценностями, не смогут получить кредит и воспользоваться льготами.

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Кроме того, согласно законопроекту, уклонистам и лицам, которые отказываются проходить медосмотр, сможет грозить тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

В то же время в правительстве предлагают в десять раз увеличить штраф за нарушение правил воинского учета. Также может вырасти штраф за нарушение правил мобилизации и военной службы.

Кроме того, станет возможным задержать нарушителей на трое суток для установления личности и выяснения обстоятельств. Сейчас админзадержание не превышает трех часов.