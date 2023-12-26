Зеленский: о своем отношении к правилам мобилизации в Украине
Киев • УНН
Зеленский отмечает прозрачное обсуждение новых правил мобилизации в Украине, обеспечение понимания общественности и законодательного контроля.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения относительно новых правил мобилизации. Свою позицию глава государства изложил в традиционном вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.
Сегодня началась дискуссия о новых правилах мобилизации. Есть законодательное предложение - военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили его в Верховную Раду Украины. Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно.
Детали
Владимир Зеленский подчеркнул важность принятия подобных решений публично, чтобы "люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны".
Президент также настоял на том, что закон о мобилизации касается всех.
Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательный текст закона.
Дополнительно
Во вторник 26 декабря Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный впервые с начала полномасштабного вторжения провел пресс-конференцию посвященную теме мобилизации.
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