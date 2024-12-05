Лубинец предполагает, что рф держит в плену более 16 тысяч гражданских украинцев
Киев • УНН
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о вероятном содержании более 16 тысяч гражданских украинцев в российском плену. Среди пленных по меньшей мере 6 мэров городов и глав общин.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, предполагает, что более 16 тысяч гражданских украинцев находятся в плену россии. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.
В плену России не только военные, там есть гражданские. Мы можем только предполагать, что их там более 16 тысяч. Могу я предположить, что она не окончательная? Я не просто предполагаю, а я знаю!
По его словам, россияне берут в плен на ТОТ всех украинцев, если они подозревают их в украинской позиции.
"Эта цифра будет еще больше, когда мы освободим все ТОТ и физически посмотрим, кто остался и проведем процедуру верификации", - подчеркнул он.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин.