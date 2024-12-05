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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец предполагает, что рф держит в плену более 16 тысяч гражданских украинцев

Лубинец предполагает, что рф держит в плену более 16 тысяч гражданских украинцев

Киев  •  УНН

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о вероятном содержании более 16 тысяч гражданских украинцев в российском плену. Среди пленных по меньшей мере 6 мэров городов и глав общин.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, предполагает, что более 16 тысяч гражданских украинцев находятся в плену россии. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

В плену России не только военные, там есть гражданские. Мы можем только предполагать, что их там более 16 тысяч. Могу я предположить, что она не окончательная? Я не просто предполагаю, а я знаю!

- сказал Лубинец.

По его словам, россияне берут в плен на ТОТ всех украинцев, если они подозревают их в украинской позиции.

"Эта цифра будет еще больше, когда мы освободим все ТОТ и физически посмотрим, кто остался и проведем процедуру верификации", - подчеркнул он.

Напомним 

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в российском плену по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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