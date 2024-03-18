НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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Исторический момент: АРМА готовится к продаже 92-метровой яхты семьи медведчука
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Лубинец о псевдовыборах на оккупированных территориях: все, что делает рф на ВОТ, - это умышленно нарушает права человека
россия организовала псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь продемонстрировать легитимность путем привлечения иностранных наблюдателей, но эти "выборы" являются юридически ничтожными и нарушают украинское и международное право, а украинцы на оккупированных территориях живут под угрозой насилия.
Apple может интегрировать ИИ Gemini в новые iPhone
Apple ведет переговоры с Google о лицензировании своего ИИ Gemini для интеграции в будущие iPhone, что потенциально позволит генерировать текст, создавать изображения и другие возможности ИИ на устройствах iOS.
"Это российская провокация": в ГУР прокомментировали атаку по воинской части в непризнанном Приднестровье
россия осуществила атаку беспилотника-камикадзе на воинскую часть в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.
В Минобороны предотвратили поставку более 260 тонн некачественных продуктов в воинские части
В прошлом месяце инспекторы Минобороны предотвратили поставку в воинские части 264,09 тонн некачественных продуктов питания на сумму 36 479 997,10 грн, проверив склады поставщиков перед поставкой.
В Кишиневе в центре размещения беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори
У пятерых украинских беженцев, в том числе детей, в центре для беженцев в Кишиневе, Молдова, диагностировали корь, что привело к закрытию заведения на 21 день на карантин.
Зеленский провел Ставку: заслушал отчет о ситуации на фронте, боеприпасах и оборонительных рубежах
Президент Зеленский провел Ставку, чтобы обсудить отчеты с фронта, поставки боеприпасов, оборонные контракты, защиту критической инфраструктуры и усилия по строительству оборонительных рубежей.
"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях
Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило значительные потери российских войск - более 600 убитых и 800 раненых во время рейдов легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях России.
Исторический момент: АРМА готовится к продаже 92-метровой яхты семьи медведчука
Агентство по розыску и менеджменту активов начало процесс продажи за рубежом арестованной яхты бывшего народного депутата Виктора Медведчука Royal Romance, что стало первой подобной продажей арестованного актива, осуществленной агентством.
Минфин: правительство сократит почти 20 тысяч вакантных должностей в госорганах
Правительство планирует сократить количество вакантных должностей в государственных органах почти на 19,3 тысячи, чтобы уменьшить расходы и предотвратить завышение зарплат из-за избытка вакантных должностей.
Президент Румынии одобрил обучение украинских пилотов на F-16 в стране
Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил подготовку около 50 украинских пилотов на самолетах F-16 на военной базе в Румынии, а также транзит оружия для Украины через Румынию, переданного Финляндией.