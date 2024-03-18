Лубинец о псевдовыборах на оккупированных территориях: все, что делает рф на ВОТ, - это умышленно нарушает права человека

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что результаты устроенных оккупантами российских "выборов" на временно оккупированных территориях не удивили никого, но можно сделать несколько выводов - о том, что россия пыталась показать легитимность "выборов", в частности привлекая иностранных наблюдателей, а также о том, что рф делала показательность на ВОТ Украины, пишет УНН.

Детали

"На ВОТ Украины прошли псевдовыборы президента рф. Результаты не удивили никого. Из этой ситуации мы можем сделать несколько выводов", - указал Лубинец в Telegram.

По его словам, "первый - россия пыталась показать легитимность "выборов", в частности привлекая иностранных наблюдателей". "К сожалению, это демонстрирует, что российская пропаганда работает. Нам нужно продолжать разъяснять иностранцам, почему такие "выборы" юридически ничтожны. А тем более, что поездка на ВОТ Украины через россию - это незаконное пересечение государственных границ Украины", - указал Омбудсмен.

"Второй. рф делала показательность на ВОТ Украины. Якобы эти "выборы" сознательные и добровольные. Людей фотографировали с бюллетенями, указывали вымышленные и ничем не обусловленные цифры о явке на "голосование". Помните, что на временно оккупированных территориях украинцы вынуждены жить под дулом автоматов и угрозой быть похищенным из-за настоящего проявления сознательной позиции", - отметил Лубинец.

"В любом случае, все, что делает рф на ВОТ, - это нарушение Конституции и законов Украины, международного права. Временно оккупированные территории - это Украина. Все, что делает там рф, это умышленно нарушает права человека", - подчеркнул Омбудсмен.

Проводили рейды по домам и угрожали автоматами: в Центре нацсопротивления рассказали, как россияне заставляли "голосовать" на ВОТ