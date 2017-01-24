Лотерея во всех развитых странах признана эффективной системой перераспределения общественных средств - СМИ

Украина имеет также шанс улучшить экономическое положение за счет лотерей, если на то будет политическая воля, убеждены эксперты.

По словам эксперта в сфере игорного бизнеса З.Топорецкой, только прозрачность в использовании публичных ресурсов стимулирует людей платить.

"Психология срабатывает таким образом: если я плачу гривну или десять гривен, я знаю что это гривна будет потрачена на какие-то культурные мероприятия, то есть я знаю, что эти деньги пойдут на конкретные цели", - сказала она.

В Европе большие суммы перераспределяются не только через налоги, но и через лотереи. Эксперты объясняют это тем, что у игроков лотереи есть стимул - они понимают, что если даже они не выиграют в лотерею, их средства не пропадут, а будут направлены на социальные нужды страны.

"Фактически это гораздо более быстрый и простой способ стимулировать людей платить налоги. Потому что человек, кроме того, что понимает, что частично инвестирует в своих детей, играя в лотерею, кроме этого он получает один из немногих шансов изменить свое социальное положение. То есть выиграть средства и наконец осуществить свои мечты", - пояснил директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л." П.Вайсеро.

Эксперты отмечают, что если плательщик получает что-то в ответ, то его мотивация делиться становится значительно выше. Именно поэтому лотереи в мире стали едва ли не самыми активными спонсорами социальных мероприятий.

"Европа уже давно поняла, что на те социальные цели, на которые у государства постоянно не хватает средств, можно спокойно привлекать средства лотерейных операторов. И практически во всех развитых странах лотерея является социально направленной деятельностью. И средства идут на финансирование культуры, спорта, лечение больных детей", - сказала эксперт в сфере лотерейного бизнеса З.Топорецкая.

Представитель Украины во Всемирной лотерейной ассоциации отмечает, что лотереи собственно и создавались для того, чтобы нести социальный смысл.

"В свое время австрийская императрица Мария Терезия проводила несколько лотерей для сбора средств на оборону страны. То есть целевое назначение. Народ ее любил и верил, а потому были большие сборы и это действительно помогло государству.

На сегодняшний день, как правило, в США такие отчисления направляются на образование, но решение принимает сам штат. Как правило, главное чтобы это было заметно и был определенный социальный смысл. Это важно, и видимо это такой своеобразный "комплимент" населению от правительства "мы вам показываем, куда идут деньги, которые вы не выиграли", - сказал Е.Власенко.

В Украине в свое время налоги тоже были целевыми. Власть даже определила специальный накопительный фонд в профильном законе.

"У нас был опыт социальной направленности лотерей. Когда у нас был в 2012 году прописан Закон "О государственных лотереях в Украине" и там было указано, что средства от лотерейной деятельности направляются в специальный Фонд и расходуются на онкобольных людей, культуру и спорт", - рассказала З.Топорецкая.

По ее словам, это повлияло на популярность, а следовательно и на эффективность лотерей. Тогда всего за год отчисления выросли на 10 млн долл. Но с 2015 года правительство кардинально изменило подходы. И доходы от лотерей сбросили в общий бюджет.

"Средства, которые отсчитываются от деятельности "М.С.Л"неизвестно куда направляются, поэтому нам пришлось во многом взять инициативу в свои руки", - сказал П.Вайсеро.

Напомним, оператор государственных лотерей "М.С.Л." на деньги построил ледовый дворец "Льодограй" для зимних видов спорта в г. Богуслав Киевской области. Каток "Льодограй" один из немногих в Украине, который соответствует международным стандартам. Именно поэтому "Льодограй" часто выбирают для тренировок профессиональных хоккейные команды.